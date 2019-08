In vendita, anzi in partenza dal momento che si stava prendendo in considerazione anche l'ipotesi di una risoluzione consensuale. Solo che consensuale non sarebbe stata. Solo che poi Maurizio Sarri lavorando quotidianamente con il tedesco si è iscritto ben presto al fan club di soli allenatori del centrocampista tedesco.la cui spinta verso la via d'uscita è durata più di un anno, eppure oggi è lui il centravanti titolare della Juve. Ma l'elenco è lungo, aspettando di definirlo il 2 settembre