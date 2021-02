Una settimana fa esatta è stata la volta di, la partita che l'avrebbe potuto cambiargli la vita. Vita che, fortunatamente, è rimasta pressochè la stessa, a differenza della sua carriera che dopo pochi mesi lo ha visto lasciare i giallorossi per il Bari, fino al passaggio nel settembre scorso alE proprio con i Ramarri domani, sabato 13 febbraio,si troverà faccia a faccia con un volto del suo passato: quello di, approdato alsolo pochi giorni fa dopo una prima parte di stagione al Padova. E qui si ritorna a quel Lecce-Ascoli, il match nel quale i due giocatori furono protagonisti di unoche ad alcuni fece temere il peggio: a farne le spese a venti secondi dal fischio d'inizio il centrocampista classe 1987, rimasto a terra privo di conoscenza per diversi istanti e trasportato d'urgenza in ospedale con un. Fortunatamente tutti gli esami diedero esito negativo, tanto che il giorno seguente Manuel Scavone potè ricevere inanche la visita dell'avversario Giacomo Beretta, anch'egli con un passato al Lecce.A distanza di due anni, per un motivo o per l'altro, i due non si sono mai più incrociati sul campo. Rimasto ai box fino al maggio 2019 a causa di un problema a una spalla, a fine stagione il centrocampista giallorosso fu ceduto alin Serie C, mentre l'attaccantecontinuava la sua esperienza all'Ascoli prima di trasferirsi in Veneto, in un primo momento sponda. Salvo sorprese dell'ultim'ora, Scavone e Beretta torneranno di fronte domani pomeriggio alle 14.00: il match, un inedito per entrambi, sarà