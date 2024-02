Da Lingard a De Gea, da El Ghazi a Mata: la TOP 20 degli svincolati: entro il 25 febbraio...

Redazione CM

Ieri sera alle ore 20 si è ufficialmente concluso il calciomercato invernale in Italia. Fino al prossimo 25 febbraio sarà però ancora possibile ingaggiare calciatori svincolati: la Salernitana in mattinata ha tesserato ufficialmente il difensore Jerome Boateng, così come si appresta a fare il Verona con Kostas Manolas. E potrebbe non essere finita qui...



Nella gallery tutti gli svincolati di lusso.