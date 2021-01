E dire che spesso nella sessione invernale De Laurentiis è stato grande protagonista, con colpi chiusi in anticipo in vista dell’estate. Invece in questi giorni si pensa solo a chi va via, da Milik a Llorente. Ci sono più fattori dietro l’immobilismo del Napoli: un anno difficile, con i mancati ricavi causati dal Covid, poi l’assenza dalla ricca Champions. Ma non solo questo.Partiamo proprio dallo scorso anno. Dal Celta Vigo è stato acquistato dopo un lungo inseguimento Stanislavper 20,9 milioni, dalla Spal Andreaper 16,5 milioni, dal Verona Amirper 14,2 milioni.Ad oggi una cifra davvero eccessiva. Ed escludiamo dalla lista delle spese (al momento) sbagliate i 16 milioni sborsati pere i 26 pagati all’Udinese per, entrambi troppo giovani e con grandi potenzialità (seppur, ad oggi, in grossa difficoltà). Nel 2018/19 gli errori, belli cari, sono stati Simone(24,5 milioni al Bologna, seppur in parte rientrati con la cessione di quest’ultimo al Torino) e Kevin, da mesi oggetto misterioso, pagato 12 milioni al Lille. Arriviamo anche alla stagione precedente, 2017/18: 26 milioni per Nikola(compresi del prestito oneroso), 13,5 per Marko, 12 per Adame Roberto. In tutto fanno altri 60 milioni.Ora, non vogliamo dimenticarci dei, costato “solo” 30 milioni, o di uno come, pagato 16 milioni. Gli stessi Lozano e Manolas si stanno dimostrando intuizioni giuste.Non che la presunta colpa sia solo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, anzi. Spesso sono stati gli allenatori a dettare la linea da seguire. Resta un assunto, testimoniato dai fatti: il Napoli è una delle società che più ha investito negli ultimi anni. Il valore della rosa dalla risalita in serie A è cresciuto gradualmente, sempre di più, con giocatori pagati poco e rivenduti benissimo (Cavani e Higuain gli esempi migliori).