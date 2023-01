Per il dopo Angel Di Maria, destinato a lasciare la Juventus al termine della stagione, i bianconeri potrebbero puntare su Raheem Sterling, esterno d'attacco classe 1994 del Chelsea e della nazionale inglese. Secondo Football Insider, i Blues vorrebbero cedere il giocatore a fine stagione per puntare su profili più giovani, e la Juve, in ottimi rapporti con il club londinese, sarebbe una destinazione possibile. L'ipotesi potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.