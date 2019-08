"Cerchiamo giocatori giovani, ma anche profili d'esperienza, con un profilo più affermato". Queste le parole di Paolo Maldini nel giorno della presentazione di Rade Krunic e Theo Hernandez. Concetto ribadito anche da Zvonimir Boban. La coppia di dirigenti del Milan è al lavoro per dare un volto nuovo a una squadra che tanto ha faticato negli ultimi anni: ha iniziato dall'allenatore, ora sta affrescando le pareti con giovani di belle speranze, come il miglior giocatore della coppa d'Africa Bennacer, Rafael Leao, Duarte e compagnia. Ora servono proprio i colpi d'esperienza, per rendere più luminosa la gioventù.



LOVREN E MODRIC - Diversi incontri con agenti e intermediari, da Lemic a Pedrag Mijatovic, per quei giocatori d'esperienza utili per la crescita della squadra: Dejan Lovren è stato sicuramente quello più caldo, il centrale ritenuto ideale per affiancare Alessio Romagnoli, fresco di una Champions vinta e reduce dal secondo posto al Mondiale di Russia un anno fa. Mentalità vincente. Per volontà del Liverpool, però, il classe '89 è rimasto al suo posto. Così come, salvo clamorose sorprese, resterà al suo posto Luka Modric: "sarebbe perfetto per noi, ma non c'è mai stata trattativa" disse Paolo Maldini, "sarebbe fantastico, ma non arriva" le parole di Boban oggi. Un colpo da sogno, che alzerebbe il livello qualitativo, il livello di esperienza, il livello di carisma, il livello mediatico. Un colpo completo, un "colpo dorato" parafrasando il suo biografo. Ma a oggi impossibile. E quindi?



CORREA MENTALITA' VINCENTE - E' quindi è considerato d'esperienza uno come Angel Correa. E' vero, è un classe '95, ma non è solo l'età a portare quel surplus per compiere il salto: 4 anni alla corte del Cholo Simeone, sempre al top in Spagna come in Europa, sono una scuola che ti forma e ti forgia. E a portare un po' di quella mentalità può essere l'ex San Lorenzo, un duro coi piedi da 10, un attaccante usato da esterno nel 4-4-2 Colchonero. Il piccolo Angel, Angelito, non può però bastare. Ne serve almeno un altro. Quello che "sarebbe perfetto", per Maldini e Boban è l'ideale. Ma lo è anche per il Real Madrid, che non lo libera tanto facilmente. La corsa continua, il mercato è lugo, e il Milan cerca esperienza. E mentalità.