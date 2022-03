Napoli contro Milan, una di fronte all’altra, una sfida che vale tanto in chiave scudetto. Chi vince torna in vetta, almeno per una notte. Quanti intrecci, anche sul mercato. Trattative sfumate, intuizioni, qualche errore, scelte che hanno cambiato la storia dei due club. Napoli e Milan contro anche nell’attirare giocatori, nel farli propri. Da Lozano a Theo Hernandez e Leao: potevano giocare questa partita con maglie diverse? E ancora, nel prossimo futuro, duello per Bremer e non solo.



Nella gallery gli intrecci di mercato Napoli-Milan.