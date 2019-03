Si fa fatica a fare gol. E se non fai gol, non vinci le partite. Puoi non perdere, ma sicuramente non vinci. Ed è il caso dell'Italia Under 21, reduce dallo 0-0 contro l'Austria e dal doppio ko, a fine 2018, con Inghilterra e Germania. Una sola vitoria nelle ultime 5, con soli 4 gol fatti, nonostante Patrick Cutrone, Moise Kean, Riccardo Orsolini, Nicolò Zaniolo e Vittorio Parigini, schierati in questo filotto negativo. I fasti del passato non sono mai sembrati così lontani come oggi...



TOP 10 BOMBER - Cristiano Lucarelli, Christian Vieri, Alberto Gilardino. Grandi Nazionali Under 21 hanno sempre avuti grandi numeri 9 a guidarle. E partendo da qua, la Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai migliori goleador degli Azzurrini (dati sito Uefa). Sì, c'è anche un centrocampista. E che centrocampista...



I MIGLIORI - Il primo grande bomber è stato Gianluca Vialli. Gli ultimi? Gabbiadini e Immobile. E ora? E ora, sulla carta, c'è Cutrone, c'è Kean (ora con Mancini), c'è Favilli. Eppure i gol latitano. Non il miglior biglietto da visita in vista dell'Europeo casalingo. C'è tempo, sicuramente; ed è meglio non segnare adesso per sbloccarsi quando conta, tra le mura di casa, davanti al pubblico amico. Imparando dai grandi del passato.