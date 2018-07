Novità importanti in arrivo dalla Spagna nell'ambito dell'affare Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, avrebbe convocato la Junta Directiva, ovvero il Consiglio di Amministrazione dei Blancos, per martedì 10 luglio. Impossibile non pensare che il tutto sia legato alla notizia del sempre più probabile passaggio del gioiello portoghese alla Juventus. Stando a questo punto di vista, le prossime novità sul clamoroso affare potrebbero slittare oltre il weekend e la giornata di martedì.