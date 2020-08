Nuovo capitolo della carriera di Andrea Pirlo nel mondo del calcio, da Maestro a Mister: la società ha deciso di affidargli la guida tecnica della Prima Squadra, dopo averlo già selezionato per la Juventus Under23. Zero esperienza, ma tanto carisma e la voglia di essere protagonista sin da subito, al posto del deludente Sarri. Ecco come i tifosi sui social hanno accolto la notizia, da chi è ottimista a chi ha qualche dubbio in più...