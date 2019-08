Ormai, valgono più degli attaccanti. E, spesso e volentieri, incidono più di loro. Chiedere al Liverpool, che è ha fatto il salto di qualità definitivo da quando alle spalle del trio Salah-Firmino-Mané è arrivato quel Virgil van Dijk serio candidato alla vittoria del prossimo Pallone d'Oro. Sarà per questo che le due di Manchester si sono date battaglia a suon di milione per Harry Maguire, centrale di difesa del Leicester, diventato dello United per una cifra che sfiora i 90 milioni di euro. E sì, il nazionale inglese è il nuovo difensore più caro della storia del calcio.



La Classifica di CM di questa settimana è dedicata proprio ai difensori centrali puri più cari della storia. Con Maguire che scalza proprio Virgil van Dijk dal primo posto, con un altro olandese, De Ligt, al terzo, e neanche un italiano nella top 10. Sì, perché Leonardo Bonucci è dodicesimo, alle spalle del duo del Manchester City Mangala-Otamendi. Man City che la fa da padrona in classifica, visto che per 4 centrali ha speso più di 200 milioni di euro. Ma del resto, ormai, è così: i difensori costano più delle punte. Del resto, c'è un'antica leggenda narra che una squadra di difensori avrà sempre la meglio su una squadra di attaccanti...



@AngeTaglieri88