Il Milan è passato nelle mani di Elliott, una situazione che apre a scenari inaspettati fino a qualche settimana fa. In attesa del giudizio del Tas, il club rossonero è impegnato sul mercato in uscita per cercare di fare plusvalenze utili al bilancio. Nel video sottostante Daniele Longo e Andrea Distaso fanno il punto sul futuro d