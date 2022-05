Manchester, Istanbul, Atene, Lisbona. E ora, Parigi. Il giro d'Europa di Carlo Ancelotti ha una nuova tappa e un nuovo obiettivo. Una nuova coppa da conquistare. Diciannove anni dopo il 28 maggio 2003, giorno della sua prima finale di Champions League sulla panchina del Milan, contro la Juventus, il tecnico italiano chiuderà (almeno per ora) il cerchio il prossimo 28 maggio nella capitale francese. Sarà la quinta volta all'ultimo atto della massima competizione europea per club. Per adesso, il bilancio recita 3 vittorie (Manchester 2003, Atene 2007, Lisbona 2014) e una sola, pesantissima, sconfitta, contro il Liverpool nel 2005, in una partita da horror che vide la rimonta dei Reds sul suo Milan dopo un vantaggio di 3-0 e in soli 6 minuti.



