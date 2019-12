Zhang vuole rinforzare l'Inter ma è orientato a preferire calciatori giovani a profili over 30. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che spiega come Roberto Mancini, ai tempi, affrontò lo stesso scoglio.



“Nella filosofia della famiglia Zhang, ad esempio, gli investimenti per giovani di qualità sono molto più apprezzati delle operazioni di corto respiro per giocatori avanti nell’età. Ne sa qualcosa Roberto Mancini che non venne accontentato per lo stagionato Yaya Touré e lui non la prese benissimo. Allo stesso modo ora Conte ha insistito solo sino ad un certo punto per Vidal, che di anni ne ha 32. Antonio sa che Arturo può servire all’Inter ma il Barcellona chiede 20 milioni per lasciare partire il cileno e i nerazzurri non vogliono andare oltre il prestito”.