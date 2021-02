Ci sono squarci di futuro parecchio golosi. E per futuro non intendo questa stagione, dove la lotta dura senza paura è per riprendere la via della Champions. L'ultima giornata, tra l'altro, da questo punto di vista ha regalato alla Roma. Non solo per rendimento e per quel cross magnifico che ha innescato Veretout, ma ad esempio per la partita con la Juve, nella quale dal punto di vista della personalità è stato l'unico – o quasi - giocatore all'altezza.. Mancini tornerà a Roma dopo aver giocato l'Europeo: impossibile che il Mancio non convochi un giocatore in grado di fare terzino, centrale e centrocampista in una competizione dove il rischio dell'emergenza è costantemente dietro l'angolo. Dal punto di vista dello spessore e dell'esperienza, dunque, arriverà alla maturazione definitiva.. Penso a Villar: non si prende la regia di una squadra del livello della Roma senza certe caratteristiche. In senso contrario, l'esempio è Diawara, ormai riserva da cinque minuti o poco più. Penso anche a, altro giocatore di personalità che dovrà però correggere errori di esuberanza e figli del piacersi un po' troppo.. Difficile dire come andrà a finire, ma cambiare per cambiare no. Decisamente no. O si arriva a un grande allenatore (tipo Allegri) uno di pedigree e con la bacheca gonfia, o inutile invitarlo a cena se la tavola non è imbandita.