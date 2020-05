C'è un nome che mette tutti d'accordo ad Appiano Gentile ed è quello di Sandro Tonali. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter vuole rifarsi il look in mediana e sta puntando con forza ad Arturo Vidal e - soprattutto - a Sandro Tonali, la più bella sorpresa dell’ultimo campionato. Un affare da costi elevati ma ancora accessibili. Tonali raccoglie consensi unanimi all’interno del club: è una vecchia fiamma su cui ora l’Inter vuole puntare con decisione, anche perché la fila degli estimatori non finisce ai confini nazionali ma si estende in tutta Europa. In casa Inter sono tutti d’accordo: per età, maturità calcistica, duttilità, qualità e prospettiva, il centrocampista del Brescia è un profilo top da non farsi scappare”.