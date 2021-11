Gli obiettivi non sono stati centrati, per la seconda annata consecutiva gli azzurri sono fuori dalla Champions League. Serviva una scossa, qualcosa che facesse resettare il brutto periodo partendo da una base solida ma con la mente sgombra, come se nulla fosse accaduto. È proprio questo che è riuscito a fareSaranno stati gli infortuni, il periodo complicato, tantissimi fattori, ma è chiaro che la cura del tecnico toscano ha funzionato eccome. Oggi la sua squadra vince, diverte e guarda tutti dall'alto. Ma proprio tutti, da ieri sera anche in Europa League: grazie al successo in trasferta contro il Legia Varsavia il Napoli ha raggiunto quota 6 punti e la testa della classifica nel girone C.Fuori gli infortunati Insigne, Osimhen, Fabián Ruiz, Manolas, Malcuit e lo squalificato Mario Rui, il rendimento non è cambiato: dopo il netto 3-0 di due settimane fa, è venuto fuori un dominio assoluto anche in Polonia, sia per la continuità con la quale il Napoli è andato al tiro che per il risultato finale, 1-4 al triplice fischio.- Spalletti sorride a fine partita ma sorrideva anche alla vigilia, consapevole e forte dell'idea che i giocatori non sarebbero scesi in campo come delle semplici alternative. Questo è un punto su cui l'allenatore parla con insistenza fin dall'inizio:Sono tutti giocatori titolari che possono risolvere la partita in ogni momento". È proprio così, le sue parole si sono trasformate in fatti immediatamente. Il Napoli con le sostituzioni, dunque, cambia completamente volto, c'è un ritmo differente e i famosi "titolari dei 20 o 35 minuti" stanno dimostrando di non essere affatto delle riserve decidendo spesso le partite.​- Cosa che è successa anche ieri e ciò ha permesso anche ai primi titolari di aumentare nuovamente i giri del motore. In primis c'ècome terzino sinistro, soprattutto in fase difensiva, ma nella ripresa non si è tirato indietro quando c'era da spingere. Proprio l'ex Roma domenica sarà titolare contro il Verona vista la squalifica di Koulibaly e l'indisponibilità di Manolas.che non ha trovato la rete ma ha svolto un lavoro di sostegno e, come chiedeva Spalletti, di riempimento dell'area, veramente importante. Per lui un assist, una spizzata per il rigore procurato da Zielinski e tanti buoni segnali. Cose di un valore enorme, se si considera che è il. Poi c'è, che ieri si è regalato un, con una giocata che solo i calciatori dotati di una tecnica importante possono fare.lui è rimasto e ogni volta che subentra sa creare pericoli con la sua esplosività, i suoi dribbling brucianti, soprattutto negli ultimi metri. Per non parlare di, considerato un diamante grezzo, che oggi gioca, lotta e nonostante qualche alto e basso, è sempre sul terreno di gioco pronto per fare la differenza.- Un altro giocatore che lo stesso allenatore non ha voluto far partire è. Terzino classe 2000, cresciuto nella Primavera del Napoli e con una sola esperienza tra i professionisti, ovvero quella dello scorso anno in prestito al Legnago in Serie C, ha convinto fin dal ritiro di Dimaro Spalletti. Ha fatto il suo esordio in campionato nei minuti finali contro l'Udinese e ieri in Europa League contro il Legia. In quest'ultima sfida, nonostante appena dieci minuti in campo, ci ha messo dentroÈ questo ciò che emerge da ogni singolo giocatore, che affronta ogni gara con laL'artefice, ovviamente, èche è riuscito a far sentire importante chiunque, con le giuste parole accompagnate dai fatti. In questi due mesi è stata utilizzata tutta la rosa a disposizione, nessuno presente in lista campionato è rimasto fuori. L'unico è il terzo portiere, Marfella, che non ha mai disputato partite ufficiali con il Napoli, ma solo l'amichevole sventurata contro il Benevento. ​Oggi non chiamatele alternative,