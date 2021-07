Il caso diè il più clamoroso di tutti per quello che rappresenta l'attaccante argentino, ma è sintomo dei tempi, che sono inevitabilmente cambiati, anche per giocatori del suo calibro. Ieri,o più semplicemente liberi sul mercato.argentina ha già in realtà trovato l'intesa su tutto col Barcellona che però dovrà prima abbassare il monte ingaggi per poter rendere effettivo il suo rinnovo. Chi è ufficialmente libero in attesa di diventare un nuovo calciatore del Paris Saint Germain è inveceche da tempo ha salutato il Milan, ma che da oggi non percepirà più un centesimo dal club rossonero (e con lui anche il fratello Antonio).Chi è invece vicino a trovare l'intesa per il suo approdo a Parigi è, che però è ufficialmente svincolato dopo la fine del suo storico rapporto con il Real Madrid. Fra i nomi rimasti senza accordi all'estero ci sono tante occasioni che fanno gola a tanti, ma che per stipendi e ingaggi ancora si stanno lentamente guardando attorno. È il caso didel River Plate e impegnato in Copa America con la Colombia (piace all'Inter), ma anche di, rimasto senza squadra dopo l'addio al Bayern Monaco.Restando in Serie A il nome più altisonante resta quello di Frankche non ha trovato l'accordo con la Fiorentina e ha offerte da diversi e numerosi club. Accanto a lui tanti difensori fra cui la coppia del Napoli composta da Nikolae il terzino Elseid. Ha detto addio al Torino Nicolamentre hanno lasciato il Cagliari Lucae Radjan. Nelle big? Ufficialmente non è ancora stato rinnovato il contratto né dicon l'Inter, né dicon la Juventus e né dicon la Roma.Con l'Olanda agli Europei ha giocato, terzino sinistro svincolatosi dal Crystal Palace e con la Repubblica Ceca il portiere Tomasche ha lasciato il Siviglia e piace al Napoli. Infine anche l'ex Palermo Robinche ha lasciato il Mainz ed è un nazionale svedese. Occasioni, talenti, rigorosamente liberi e senza contratto.