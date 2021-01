Ilè appena iniziato e, tra le cose che non passano mai di moda, si porta dietro il calciomercato. Che per qualcuno è già iniziato. Sì, perché chi ha il contratto in scadenza al, da oggi può iniziare a parlare liberamente con gli altri club per trattare il proprio futuro professionale in vista di giugno. E, al momento, non mancano le stelle.Lionelsono solo due dei fuoriclasse che giocano in Spagna che hanno la possibilità di liberarsi a zero e prendere accordi già adesso. Simboli di, non hanno ancora messo nero su bianco il proprio destino. E, sempre in Liga, ci sono altri giocatori nella medesima situazione: Luka(che però è vicino al rinnovo) edel Real.In Germania due giocatori in casainteressano a tante squadre europee: David, accostato a Juve e Inter, eHanno fatto le fortune dei bavaresi, ora sono pronti a firmare per altri club.In Francia, paese dove sta pescando tanto il Milan, ci sono diversi giocatori di talento prossimi alla scadenza del contratto: Memphisdel Lione (seguito da tutte le big italiane), Juandel Paris Saint-Germain, Juliane Angelsempre del Psg, e quel Floriandell’OM che tanto piace al Milan.In Inghilterra c’è il gruppo più interessanti di giocatori in scadenza: nel City eccoed; in casa United; nel Liverpool(nel mirino dell’Inter),del Chelsea (corteggiato da Juve e Inter),dell’Arsenal edel Tottenham. E in Italia?Iltratta da tempo i rinnovi di, tutti e tre in scadenza nel maggio del 2021, così come, pronto alla battaglia con il Napoli, così come, pronto, però, a firmare per prolungare con la Roma. Tanti nomi, tanti club, tanti destini da scrivere. Che possono definirsi già adesso.