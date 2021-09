Ilsta vivendo, sicuramentel'akmé , la punta più tagliente e dolorosa, è arrivata questa sera,, al Da Luz. Un 3-0 per il Benfica che ha lasciato i blaugrana spenti, attoniti, senza possibilità di replica:. O meglio, aveva reso immortali i pochi superstiti di un'epoca dorata che non c'è più.il Barcellona, che in estate hadovutoche sta attanagliando il club da prima della pandemia, ha. Non solo,che i blaugrana non vengono eliminati nella fase preliminare: in quel caso uscirono in Coppa Uefa, al primo turno, contro il Porto. Altro che orgolgio culé.sono riusciti a qualificarsi alla fase finale, dopo aver perso i primi due incontri.Aguero desaparecido a causa dei problemi fisici, Luuk de Jong non all'altezza,. C’era una volta il Barcellona,probabilmente una delle squadre più forti di ogni epoca, simbolo di aristocrazia calcistia.Ora non è rimasto quasi nulla: Griezmann, il nemico giurato di Messi, è stato svenduto ai rivali dell'Atletico, da cui era stato comprato, nell'ultimo giorno di mercato. Un cammino all'indietro, da gambero,La caduta degli Dei,Uno dei responsabili, certamente, ma non certo il maggiore.Le parole dopo il match di Lisbona suonano da addio:Anche se, a sentire le parole del capitano di mille battaglie Busquets, non sembrerebbe. Senza contare l’ingente clausola da corrispondere all’olandese in caso di addio, da più di 20 milioni di euro.@AleDigio89