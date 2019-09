L'Inter riempie San Siro: attesi oltre 110mila spettatori tra stasera in campionato con l'Udinese e martedì contro lo Slavia Praga in Champions League.



Intanto la proposta del sindaco di Milano, Sala di vendere il Meazza non cambia i piani: insieme al Milan i nerazzurri tirano dritti verso la presentazione del progetto del nuovo stadio: l'apertura alla cessione è stata una risposta all'idea che il progetto potesse finire a Sesto San Giovanni.



A Roma il nuovo scenario di governo nazionale aiuta il club giallorosso nella vicenda dello stadio. A breve la riunione che dovrebbe sbloccare il voto, ma resta il nodo dell'acquisto del terreno da parte del presidente Pallotta.