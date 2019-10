Il mercato degli scontenti. Gennaio si avvicina, i club che cercano rinforzi vanno a caccia di occasioni e l'Europa è pronta a regalarne. Tanti, tantissimi i nomi di giocatori scontenti, che non trovano spazio e continuità, che devono fare i conti con il peggior nemico di un calciatore: la panchina. E Milan e Inter stanno puntando il mirino proprio sugli 'sconti' di gennaio.



IL MILAN - Come scrive la Gazzetta dello Sport, rossoneri e nerazzurri sono le squadre che più delle altre stanno cercando rinforzi, per obiettivi diversi. Partiamo dal Milan, che vorrebbe un rinforzo in difesa e uno a centrocampo: per il reparto arretrato il nome che può tornare caldo è quello di Demiral, meno portato alla panchina rispetto a Rugani; mentre a centrocampo occhio sempre a Rakitic e Modric. Il croato del Real Madrid non è più una priorità per Florentino e Zidane e se Boban dovesse tornare alla carica a gennaio, le cose potrebbero cambiare rispetto all'estate.



L'INTER - Per quanto riguarda i nerazzurri, l'obiettivo numero 1 è a centrocampo: occhi puntati, anche per Ausilio e Marotta, su Rakitic, ma il vero sogno di Antonio Conte è Arturo Vidal, ieri sera in gol con il Barcellona. Più facile arrivare al croato che al cileno, ma il terreno va sondato. E Milan e Inter lo stanno facendo.