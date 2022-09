Dall'Autodromo di Monza a San Siro, dalla Formula 1 alla Champions League: Eleonora Incardona strega e infiamma i due mondi. La golfsita ed imprenditrice siciliana, uno dei volti di Sportitalia ed ex fidanzata di Mirko Manola (fratellastro di Diletta Leotta) ha assistito al Gran Premio per poi godersi lo spettacolo di Milan-Dinamo Zagabria.



E in entrambi i casi ha letteralmente infiammato i fan: décolleté da paura per Eleonora, che ha lasciato senza fiato gli oltre 750mila follower di Instagram.



Nella nostra gallery le foto di Eleonora Incardona.