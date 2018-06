Prima Morata, poi Higuain e adesso Falcao. La nave sta affondando ma l'orchestrina continua a suonare. Mi tocca constatare che malgrado il mondo intero schernisca colui che teoricamente oggi sarebbe il proprietario del Milan, la UEFA abbia bocciato i cinesi (o finti tali) e che è già iniziato il fuggi fuggi di quei pochi giocatori ancora appetibili sul mercato, il messaggio che la società fa passare, attraverso i soliti canali privilegiati, sia di tranquillità.



Una sorta di non curanza di ciò che sta accadendo, o che è già accaduto, per certi versi surreale. Il New York Times viene trattato alla stregua di un giornaletto scolastico e ci vengono accostati nomi irreali per un club in evidenti difficoltà economiche. Sì perché il Milan oggi è questo, e continuare a prendere in giro i tifosi facendo finta di nulla, oltre che scorretto, è inutile al fine di risolvere i problemi.



Tanto inutile quanto sapere che Yonghong Li è stato a Milano (ammesso e non concesso che sia vero) per 4 giorni per non meglio specificati "affari" inerenti alla sua holding (quale?). Basta! Basta! E ancora BASTA! Dopo un anno di balle cosmiche siamo ancora al punto di partenza, con la solita fanfara di grandi nomi di mercato che è ricominciata. La verità è che oggi il Milan deve pensare a fare plusvalenze, e in fretta. Eggià perché forse ad alcuni non è chiaro che la UEFA potrebbe bloccarci l'eventuale ingresso alle coppe europee anche l'anno prossimo, causa questa gestione scellerata e persistente. Quindi è ora di portare fatti, non le solite chiacchiere.