Il mercato della Juve, quest'estate, parlerà più inglese che mai. I bianconeri, infatti, stanno tenendo d'occhio tanti giocatori in Premier League e uno di loro in particolare - Emre Can - può già essere considerato un nuovo calciatore bianconero. Il tanto agognato annuncio ufficiale arriverà dopo la finale di Champions League., farà le valigie e si trasferirà a Torino dall'Inghilterra. A seguirlo, nello stesso volo o in uno di quelli immediatamente successivi, ci saranno altri rinforzi di mercato.