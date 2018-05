Juan Cuadrado e gli Zapata, Duvan e Cristian: sono loro i massimi rappresentanti della Colombia in Serie A. Tre giocatori che hanno saputo imporsi in Italia, un Paese che anche in passato ha sorriso a tanti talenti prodotti dalla Liga Aguila 1, il massimo campionato colombiano. Da Faustino Asprilla, mattatore a Parma, a Ivan Cordoba, che nell'Inter ha vinto tutto, passando per Mario Yepes, capitano di mille battaglie dei Cafeteros. Senza dimenticare Luis Muriel, Carlos Bacca, Jeison Murillo o altri che hanno fatto molto parlare di sé, in campo e fuori, come Pablo Armero e Juan Camilo Zuniga.



I 5 DA PRENDERE - Proviamo ora a consigliare cinque calciatori che potrebbero fare le fortune dei club della nostra Serie A. Cinque giovani, che crescendo in Italia potrebbero poi trasformarsi in grandi colpi di mercato, come i loro illustri precedenti.



1) YAIRO MORENO, 1995, INDEPENDIENTE DE MEDELLIN - Esterno destro in grado di giocare anche come centrocampista centrale, Moreno nasce calcisticamente nelle giovanili dell'Independiente. Dopo due prestiti, prima a La Equidad e poi all'Envigado, fa ritorno alla base dove conquista, pian piano, sempre più spazio. Buona visione e tempi di inserimento le sue caratteristiche principali, anche se negli ultimi anni ha mostrato propensione più all'assist che al gol. Il Boca Juniors ha già messo gli occhi su di lui, ma se dovesse arrivare una chiamata dall'Europa, Moreno risponderebbe subiro.



2) GUSTAVO TORRES, 1996, ATLETICO NACIONAL - Ala sinistra, destra o centravanti: una delle migliori caratteristiche di Torres è la sua duttilità, che gli permette di giocare indistintamente in tutte le posizioni del tridente. L'Atletico Nacional lo ha acquistato lo scorso anno e in poco tempo il classe '96 è diventato un punto fermo della squadra, sia in campionato che in Copa Libertadores.



3) JADER VALENCIA, 1999, MILLONARIOS - Attaccante centrale o ala sinsitra, Valencia è il più giovane dei talenti consigliati in questo articolo. Nonostante la giovanissima età, è dotato di un gran fisico e ha nel gioco aereo una delle sue caratteristiche migliori. Non disdegna però i dribbling e passa le ore a guardare i video del suo idolo Ronaldinho. L'Europa lo osserva, in particolar modo diversi club della Liga.



4) SEBASTIAN GOMEZ, 1996, LEONES - Centrocampista col vizio del gol (ne ha già realizzati tre in otto partite di campionato), può giocare da mezzala o da regista davanti alla difesa. Mancino naturale, sta vivendo la stagione della consacrazione personale in Colombia.



5) SEBASTIAN VILLA, 1996, DEPORTES TOLIMA - Esterno di piede destro che preferisce partire dalla fascia sinistra, Villa riesce spesso a rendersi pericoloso in zona d'attacco, o segnando o fornendo assist preziosi ai compagni (è già a due reti e due passaggi vincenti in sette partite di campionato). Non ha ancora compiuto il salto di qualità definitivo, ma potrebbe farlo presto: l'Atletico Nacional ha già chiesto di lui, ma il giocatore sta prendendo tempo. Il suo contratto scadrà nell'estate 2019, aspetta chiamate dall'estero.