IL TABELLINO

Doppietta di un, prestazione stratosferica di Barella e di tutta la squadra. Cinque a zero in una semifinale di Europa League è un risultato incredibile, ma stavolta pienamente meritato.. A Colonia l’aspetta il Siviglia, sarà una grande finale consolatoria non per i due club, ma per i Paesi che rappresentano, eliminati ai quarti dalla Champions.- La partita è stata chiara fin dall’inizio. Lo Shakhtar ha scelto la palla, avvalendosi di una tecnica individuale e collettiva che pensava superiore all’Inter. La quale Inter, a sua volta, ha cominciato pressando alto e poi, piano piano, si è abbassata in attesa di recuperare palla e lanciare Lautaro e Lukaku. Il palleggio ucraino-brasiliano si sviluppava da un versante all’altro attraverso Marlos e Taison, i due esterni d’attacco. Dopo un quarto d’ora sono entrati nella fase offensiva anche i due terzini, Dodò a destra e Matviyenko a sinistra. Quando lo Shakhtar si è esposto troppo, l’Inter lo ha colpito., il peggior portiere delle coppe europee con i piedi. Aveva sbagliato il primo rinvio, ha sbagliato anche il secondo consegnando la- Lo Shakhtar ha proseguito col suo stile di gioco, palleggio continuo, ma senza sbocco, molto brasiliano, molto vanesio e molto inutile., ostacolato da Lukaku che si era ingolosito di quella palla in area piccola (ma forse c’era Lautaro in fuorigioco). In tutto il primo tempo, la squadra ucraina ha creato una sola vera occasione, con un attacco micidiale di Dodò sul cui cross De Vrij ha anticipato Junior Moraes, per il resto mai messo in movimento. Terza occasione per l’Inter con Barella che si inseriva a ritmo continuo, mentre Gagliardini e Brozovic controllavano la fase difensiva. Funzionava tutto molto bene nella squadra di Conte che aveva scelto la tattica giusta.. Sicura dietro, brillante in mezzo al campo e davanti Lautaro stava facendo impazzire i due incerti centrali dello Shakhtar.. La squadra di Castro ha concesso ai nerazzurri lo spazio che volevano. Dopo 3', Lautaro ha avuto subito la palla del 2-0 ma Pyatov, con un colpo di reni, ha deviato in angolo. Gli ucraini hanno sbagliato con Junior Moraes (colpo di testa centrale respinto da Handanovic) l’unica vera occasione della loro gara e da quel momento l’Inter non l’ha perdonata.- Davvero troppa Inter per lo Shakhtar fragile e spocchioso di questa semifinale.: Barella 19’, 19’ s.t. Brozovic, Lautaro 33’: Lautaro 19’, D’Ambrosio 19’ s.t., Lautaro 29’ s.t., Lukaku 33’ s.t., Lukaku 38’ s.t.: Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio (dal 36’ s.t. Moses), Barella, Brozovic (dal 39’ s.t. Sensi), Gagliardini, Young (dal 21’ s.t. Biraghi); Lukaku (dal 39’ s.t. Esposito), Lautaro (dal 36’ s.t. Eriksen).: Pyatov; Dodo, Krystov, Khocholava, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos (dal 30’ s.t. Konoplyanka), Alan Patrick (dal 14’ s.t. Solomon), Taison; Junior Moraes.: Taison (S): Szymon Marciniak