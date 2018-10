Paolo Del Genio, è tornato sull'arbitraggio di Banti di Juve-Napoli. "Ha preso decisioni vergognose, Banti, lui è quello del Var in Cagliari-Juve col mano di Bernardeschi e del rigore di Inter-Juve. A TCS mi arrivò una telefonata di chi lo conosce da 20 anni: è uno che quando non pensava di andare in Serie A diceva di essere juventino fino al midollo".