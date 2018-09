Non è andato per il sottile Il Mattino, quotidiano di Napoli, nella propria valutazione dell'operato di Banti, arbitro del big match di ieri all'Allianz Stadium contro la Juventus. Voto 4.5, con questo giudizio:



"Non si sa perché non estrae il giallo sul fallo di mano di Chiellini in ripartenza. Una distrazione, per così dire. L'unica. Perché poi non sbaglia un cartellino quando c'è da punire i falli degli azzurri, anche con eccesso di severità. Sulla seconda di Mario Rui è preciso come non mai. Non bene. Anche perché dà una certa serenità ai padroni di casa anche negli interventi più decisi e non è poco".