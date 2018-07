Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato dell'operazione Cristiano Ronaldo ai microfoni di Canale 21: "Cruciani si è permesso di prendere in giro gli operai della FIAT, dovrebbe vergognarsi. Bisogna rispettare i lavoratori ma lui fa solo il provocatore con chi si fa un sedere così in cassa integrazione. L'operaio si incavola perché CR7 non l'ha comprato la Juve, ma Renzi!", le parole dell'opinionista.



Per il giornalista, "con la legge dell'anno scorso chi viene dall'estero e non è stato residente negli ultimi 10 anni pagherà 100mila euro totali per tutto il suo giro d'affari! Lui farà i fatti suoi, la Juve pagherà le tasse sul suo stipendio di 30 milioni, ma ha un giro d'affari di altri 60 milioni di euro e ci pagherà solo 100mila euro! Per questo è venuto qui e la gente fa bene a incazzarsi. E' venuto solo per le tasse".