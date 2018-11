Ci sono difensori e Difensori. I primi rendono alla grande all'interno di un sistema, fuori dal quale, però, si sentono poco protetti, poco a loro agio, pesci fuori d'acqua. Esempio? Quelli che magari dalla difesa a 3 passano a una linea a 4... I secondi, invece, quelli con la D maiuscola, rendono a prescindere. Dove giocano giocano, fanno quello che sanno fare meglio: alzare un muro. Lo sa bene Carlo Ancelotti, che ha allenato i migliori difensori al mondo.



Ora, a Napoli, ha tre le mani Kalidou Koulibaly, centrale portato da Benitez, esploso con Sarri, tra i top con Ancelotti: il Real Madrid ci pensa, così come il Barcellona, così come le big della Premier League. Ieri, in conferenza stampa, il tecnico di Reggiolo lo ha esaltato: "Tra i migliori che ho allenato e ora tra i migliori al mondo". E quali sono i migliori che ha allenato, Carletto? 8 ne ha detto lui, noi ce ne aggiungiamo 2. La Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 Difensori che sono stati agli ordini di Ancelotti. No terzini, no centrocampisti adattati: rigorosamente Difensori centrali. Rigorosamente con la D maiuscola. Il criterio? Un mix tra qualità tecniche e trofei in bacheca (non nelle stagioni in cui è stato Ancelotti allenatore, ma nell'arco della loro carriere). Perché alla fine contano solo quelli.



@AngeTaglieri88