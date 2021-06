La voglia di puntare suin porta, la tentazione di affidare le chiavi del centrocampo a Granit Xhaka . Prima, però, laha altro a cui pensare, perchésono gli esuberi da piazzare in questa sessione di mercato. Non tutti enell'immediato, non tutti eper chiudere le due operazioni sopracitate, ma qualcuno deiper avere margine di manovra. E non sarà facile trovare la meta giusta per ognuno di quei calciatori fuori dai piani di José Mourinho.- Javierha altri due anni di contratto, a 4,5 milioni di euro a stagione, e negli ultimi 3 anni ha messo insieme 37 presenze e 4 gol: una soluzione può essere la risoluzione di contratto, così come per Federico, che non rientra nei programmi del club capitolino, sotto contratto sino al 2022, con ingaggio da 2,5 milioni di euro (quanto prende Nicolò Zaniolo...). Due ingaggi pesanti già in rosa, poi tanti rientri dal prestito che servono per fare cassa.Justinnon è stato riscattato dall', così comenon è stato preso dal, mentreha fatto rientro dal prestito all'Everton dopo 7 presenze, alla pari di, che ritorna a Roma dopo una stagione a Nizza, fatta di 33 apparizioni. Il francese ha mercato, ilci sta pensando, però non ha ancora trovato il giusto accordo. Senza dimenticare William, difensore allonell'ultima stagione, e Ante, 9 presenze all'a nella stagione 20/21. Ah, e ovviamente c'è anche, non riscattato dal, che ha chiuso per Hakimi, per il quale si preannuncia una nuova avventura all'estero.Infine, quelli già in rosa nell'ultima stagione che hanno la valigia in mano: Davide, che proprio dafu lanciato nel calcio dei grandi, Amadou, lui sì una priorità sul mercato, perché la sua cessione può aprire la porta giallorossa a Rui Patricio. Si parla col Marsiglia per lo spagnolo, in coppia con Under.. Ma sarà un'estate lunga per Tiago Pinto.