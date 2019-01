CONTINUA A LEGGERE QUI

I fantallenatori sono già proiettati verso l’asta di riparazione, arrivano i primi acquisti di gennaio e i nuovi ingressi nel listone per il fantacalcio. Vediamo le novità, tra ruoli, quotazioni e consigli per l’asta. Sempre in aggiornamento, man mano che vengono ufficializzati e inseriti nel listone. Anche sull'app di SOS Fanta.Ruolo Fantagazzetta: portiereQuotazione Fantagazzetta: 8Ruolo Gazzetta: portiereQuotazione Gazzetta: 2Come gestirlo: Con lui e Jandrej ci sono alcune novità per quanto riguarda i portieri. Viviano si candida e essere titolare, se la giocherà con Gomis. Sicuramente meglio averli in coppia, un po’ come era per Marchetti-Radu e Berisha-Gollini. La Spal fin qui ha subito 27 gol in 19 giornate, Viviano è un portiere del livello dei provinciali come Consigli, Sorrentino, Skorupski ecc.