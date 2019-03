Il Milan si incarta proprio sul più bello. Nella notte di Marassi, al netto di qualche valutazione arbitrale quantomeno opinabile, sono poche le cose da salvare. Dal risultato, che lo mette in una situazione di ansia per la classifica, a una prestazione negativa sotto tutti i punti di vista. Il Diavolo, memore degli errori commessi nel derby, non ha pressato alto la Sampdoria e alla fine è stato sovrastato dal ritmo imposto da Quagliarella e compagni. Ma la ferita che preoccupa di più è quella aperta tra Gattuso e Leonardo.



RAPPORTI TESI - Pesando le dichiarazioni pre gara di Gattuso ("a fine stagione vi dirò quello che penso") e quelle post di Leonardo ("il futuro di Gattuso non è una priorità") si può arrivare a una conclusione: il destino del tecnico può non dipendere dalla qualificazione alla Champions League. Il k.o di ieri ha messo il carico da 90 sui rapporti tesissimi tra i due. Servirebbe il quarto posto per cancellare le ombre, ma potrebbe non bastare. Perché da una parte il tecnico si sente sempre più solo, in discussione per ogni sua scelta nonostante una classifica ancora molto buona. Dall'altra il dirigente brasiliano non ha condiviso molte scelte tattiche di Gattuso, l'andamento deficitario in Europa League e contro le grandi del campionato. RETROSCENA PAQUETA' - Il dialogo tra Maldini, Leonardo e Gattuso è sempre stato schietto e diretto. Spesso, però, è sfociato in un vero e proprio scontro tra posizioni molto differenti. Come in occasione del derby, quando i due dirigenti hanno manifestato tutta la propria delusione per una preparazione, tattica e motivazionale, ritenuta insufficiente per una partita così determinante. Ma l'episodio che rischia di diventare uno spartiacque è quello successo venerdì mattina. Il tecnico rossonero comunica a Leonardo la decisone di escludere Paquetà dall'undici iniziale contro la Sampdoria. Il dirigente brasiliano non la prende bene, vuole Lucas in campo perché lo ritiene pronto fisicamente e galvanizzato dal primo gol, con la maglia numero dieci, con il Brasile. Tensione tra i due che torna alta, il resto è cronaca di una notte brutta per il Milan ma che va dimenticata in fretta. Per non disperdere quanto di buono fatto nella lunga e faticosa rincorsa verso il quarto posto.