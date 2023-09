Si è conclusa anche questa parentesi estiva di di calciomercato. Una sessione al ribasso quanto a spese, rispetto alle annate precedenti in Serie A, ma comunque interessante per i profili proposti. Primo fra tutti, forse, quello di Gianluca Scamacca, rientrato in Italia dopo l'esperienza tra luci e ombre al West Ham e ora nuovo attaccante dell'Atalanta. La Dea si è fatta sentire anche con l'investimento per El Bilal Toure. Il mercato più attivo però è stato quello del Milan, con l'arrivo di Loftus-Cheek, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Musah e Okafor. In casa Inter, da sottolineare l'acquisto di Frattesi e Pavard.



Chi sono i 10 colpi più costosi della Serie A e qu​al è il loro prezzo? Scopritelo nella nostra GALLERY!