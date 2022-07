Se fino a qualche settimana fa il suo futuro sembrava essere ormai lontano da Firenze, con numerevoli news di mercato che lo volevano sempre più vicino ad una sua permanenza all’Empoli, da ieri il futuro di Szymon Zurkowski sembra esser cambiato. Come riportato infatti quest’oggi da il Corriere dello Sport, Daniele Pradè e Vincenzo Italiano hanno le idee chiare: durante il ritiro di Moena al polacco verrà data una chance per conquistarsi un posto nel centrocampo della Fiorentina.



Rispetto al mese scorso, quando il classe ’97 sembrava vicino ad una permanenza ad Empoli e all’essere diventato una pedina di scambi funzionale al mercato dei viola, adesso è tutto diverso: Zurkowski potrebbe diventare l’ennesimo possibile rinforzo per il centrocampo, potenzialmente fondamentale vista la lunga assenza di Castrovilli. Il club di Fabrizio Corsi, che quest’anno si era visto sbocciare in casa il giocatore, avevano inizialmente chiesto uno sconto sul prezzo del cartellino ricevendo picche dalla Fiorentina. Nei giorni scorsi era stato forte anche l’interesse del Bologna, con Mihajlovic che non ha mai nascosto di stravedere per lui. Adesso toccherà a lui dimostrare il suo reale valore a Vincenzo Italiano e a diventare uno dei pilastri della Fiorentina che verrà: riuscirà il polacco nell’impresa?