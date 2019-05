Ilha già una parola d'ordine per la ricostruzione:. Lo ha ribaditodopo la vittoria con il Bologna, puntare su giocatori di prospettiva sarà un must per i rossoneri, chiamati a rinnovare la squadra e iniziare un nuovo ciclo restando all'interno dei paletti che l'Uefa fisserà in tema Fair Play Finanziario.è atteso da un trittico di partite cruciale per il futuro del Milan, aggrappato al sogno rimonta Champions, ma è già partito il casting per la successione di Rino e non è passato inosservato il contatto tra Leonardo ed Eusebio Di Francesco , intercettato a cena in un ristorante milanese: la visita a Milano e il dialogo con il dirigente rossonero non garantiscono certo automaticamente che proprio l'ex Sassuolo e Roma sarà il nuovo allenatore, ma lo pongono di diritto tra i più accreditati nel pool seguito dal Diavolo. Anche perché, al di là di costi accessibili a livello di ingaggio,, un aspetto di cui Elliott tiene profondamente nella scelta del nuovo tecnico. Di Francesco candidato e il suo approdo a Milanello, qualora la decisione finale di Leonardo e Maldini ricadesse su di lui, avrebbe effetti importanti anche nell'impostare le prossime mosse di mercato.- Non tanto in difesa, dove si punterà a un esterno ed eventualmente un centrale, quanto più sul centrocampo, reparto da rifondare quasi interamente in estate: certi gli addii a zero di Bertolacci e Montolivo, probabile quello di Bakayoko il cui riscatto si è allontanato dopo le ultime vicende, la mediana necessiterà di diversi acquisti in vista della prossima stagione., piacciono il primo per l'abilità mostrata nel palleggio e il secondo per l'intensità tra copertura e inserimenti: due profili graditissimi anche a Di Francesco, con il quale sono esplosi al Sassuolo., due anni in Emilia con DiFra che ha poi spinto la Roma a riportarlo a casa per poter continuare a lavorare con lui in giallorosso; ha una clausola alla portata,, il Milan lo ha messo nel mirino da mesi e con il suo mentore avrebbe un asso in più nella manica per vincere la folta concorrenza.- L'attenzione poi si sposta sull'attacco, che ha in Piatek la sua unica certezza: da Cutrone che scalpita agli esterni che non rendono, anche davanti il Milan potrebbe cambiare drasticamente pelle. Qui con Di Francesco le idee sarebbero estremamente chiare:, questo il diktat del tecnico abruzzese tra Sassuolo e Roma. Nelle ultime sessioni di mercato è stato più volte accostato al Diavolo il nome di Domenico, che proprio con DiFra ha vissuto i suoi momenti migliori,: lo spagnolo ha perso appeal sul mercato dopo una stagione fatta di pochi acuti (ultimo il gol al Bologna) e tante ombre, per questo i rossoneri potrebbero optare per una nuova stagione di rivalutazione rimandando di un anno la cessione. Nello scacchiere di Di Francesco, Suso andrebbe proprio a occupare la casella di Berardi sulla destra, quella dell'ala chiamata a rientrare verso il centro del campo per favorire la sovrapposizione del terzino e l'inserimento centrale della mezzala. Una casella riempita, resterebbero la sua alternativa e, soprattutto, le due da riempire a sinistra perché: sulla fascia opposta a Suso servirebbe un giocatore che attacchi il fondo e piuttosto che accentrarsi, come faceva Politano al Sassuolo; in questo senso,. Tre partite alla fine, il Milan sogna la Champions e sfoglia la margherita per il successore di Gattuso: e la scelta sull'allenatore avrà un effetto importante anche sul prossimo mercato.