Da una parte il campo, dall'altra il mercato. Ancora non iniziato ufficialmente - il via sarà il 1° settembre - ma già in movimento, come ha dimostrato. Gli obiettivi principali di Paratici in vista della prossima stagione sono uno o due terzini, un regista e un attaccante che possa completare il tridente con Dybala e Ronaldo.(Pippo Inzaghi uno dei più importanti: nel 1997 lasciò Bergamo da capocannoniere della Serie A passando alla Juve per 20 miliardi; Dejan Kulusevski l'ultimo della lista).