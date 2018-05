9,5+5,5+2,3+2,5+2+9=30,8. Non siamo tornati a scuola, quelli che vi proponiamo sono i conti sul tavolo di Pantaleo Corvino e Carlos Freitas in merito ai prestiti, obbligatori e con diritto. Dai casi più spinosi, come quello di Sportiello, fino agli affari, i 4,5 milioni complessivi per Laurini e Biraghi, passando per il salasso da 9 milioni per Saponara. Il mercato in entrata della Fiorentina inizia da qui, dalla necessità di chiudere le operazioni prima di fare i conti con i veri rinforzi auspicati da Pioli: “Pochi giocatori ma pronti, di personalità”, ha richiesto il tecnico.



PEZZELLA, GIÀ SCRITTO – Durante l’estate si è fatto un gran parlare, tra scadenze e interessamenti esterni. La verità, però, è che la società viola non ha dubitato neanche per un attimo di non riscattare German Pezzella dal Betis Siviglia: 9,5 milioni di euro necessari per acquistare il difensore argentino, inserito tra i pre-convocati dell’Argentina per il Mondiale e autore di una stagione di livello. Venerdì scorso l’agente, Martin Guastadisegno, ha incontrato Corvino per dare la sterzata finale al versamento della caparra entro il 15 giugno. Confronto positivo tra le parti.



SPORTIELLO, IL REBUS – “Cosa fare con Marco Sportiello?”, a Firenze, è diventato un interrogativo virale. E la piazza si divide, a causa di una stagione formata da alti e bassi. Gli errori, quelli su Bernardeschi e Calhanoglu specialmente, non si dimenticano facilmente; da considerare, però, il record di imbattibilità prolungatosi per nove partite - una durata sette minuti e sette delle quali consecutive - e il terzo più lungo della storia gigliata, secondo nel campionato appena conclusosi solo alla Juventus. In settimana le parti si aggiorneranno: la Fiorentina riflette, il giocatore vorrebbe delucidazioni entro dieci giorni. Tutto in fase di sviluppo. Cinque milioni all’Atalanta – ipotesi rinnovo del prestito al momento difficile - o verrà tentata la soluzione italiana.



IL TALENTO – Fase di sviluppo, condizione che colpisce anche l’operazione Lo Faso. Il classe ’98 ha racimolato appena trentotto minuti in Serie A, riportando a inizio aprile una frattura spiroide del terzo distale del perone. Il padre/agente Carmelo ha ottimi rapporti con la società, con la quale avverrà un nuovo contatto nella prossima settimana, per capire se esista davvero la volontà di versare 2,3 milioni nelle casse del Palermo. Situazione in divenire, scelte complicate. Molto dipenderà anche dal giudizio di Pioli.



OBBLIGHI – Due fanno sorridere Viale Fanti, uno invece proprio no. Perché se Vincent Laurini e Cristiano Biraghi si sono rivelati investimenti giusti, Riccardo Saponara ha disatteso le aspettative e peserà non poco con i suoi 9 milioni già citati, in obbligo di riscatto con l'Empoli. I terzini - 4,5 milioni in due - sono stati protagonisti tra i titolari – sebbene il francese abbia subito la rimonta e la duttile imposizione di Milenkovic – mentre il trequartista è uscito dalla foschia solamente per due o tre partite. Fiorentina al lavoro, dunque, per trattenere chi davvero merita di continuare e rinforzare il progetto.