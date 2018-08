Il modello dell'estate è stata, per tutti i club o quasi, l'operazione di cessione con possibilità di riacquisto, seguita per quantità solo dal prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto. Le due formule, per altro molto simili, garantiscono ai club di cedere incassando almeno un piccolo anticipo, come garanzia sul futuro acquisto o come indennizzo per la stagione, oltre a togliere il peso degli ingaggi.