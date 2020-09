Lo era nella scorsa stagione e rischia di rimanere il punto debole della squadra bianconera anche nella prossima. Perché, da quanto registriamo sul mercato, non ci sono segnali di miglioramenti netti, e nemmeno flebili. Anzi. Al momento ci sono state le uscite di Pjanic e Matuidi e le entrate di. Anche se il bosniaco quest’anno non è andato bene e il francese è sembrato effettivamente a fine carriera, è difficile pensare che il doppio cambio abbia migliorato la Juve. Anzi. Poi c’è, che però è un calciatore offensivo: non è semplice immaginarlo in un centrocampo che sostenga il tridente.