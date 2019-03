In principio fu Cesare Prandelli, poi venne il tempo di Vincenzo Montella. Infine, Paulo Sousa. Non ultimo, però. Perché alla Fiorentina c'è un nuovo separato in casa: Stefano Pioli. « Un film già visto dai tifosi viola », scrive Tuttosport. Se i Della Valle non sono appassionati dagli esoneri facili, sotto la loro gestione gli allenatori sono stati protagonisti di addii non senza strascichi polemici.