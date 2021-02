Alessandro Corvesi è stato arrestato e ora è in carcere a Rebibbia. Il 32enne calciatore (con un passato nelle giovanili della Lazio e nel Pavia, quando aveva avuto una storia d'amore con la showgirl Antonella Mosetti, ex dello schermidore Aldo Montano) è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti i carabinieri gli hanno sequestrato 210mila euro in contanti e 25 panetti di cocaina (oltre 26,8 kg di peso per un valore di circa 5 milioni di euro), che aveva nascosto nella sua casa di Acilia a Roma.