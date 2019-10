Cristiano Ronaldo a quota 700. CR7 è entrato nella storia: partito dallo Sporting, passato per Manchester United e Real Madrid, è arrivato alla Juventus pronto a battere nuovi record, senza fermarsi mai: "Il gol più bello? Per me è questo, perché è l'ultimo, ma in realtà penso già al goal 701 che voglio fare con la Juventus". E il prossimo traguardo è lì a portata di... gol. Vuole vincere la Champions con la Juve, poi vuole provare a riconquistare l'Europeo con il Portogallo e diventare il capocannoniere di tutte le nazionali, essendo a sole 14 reti dal record dell'iraniano Ali Daei. E poi? Diventare il calciatore con più gol della storia del calcio. Ferenc Puskás (709 goal), Gerd Müller (721 goal), Romario (758 goal), Josef Bican (762 goal) e Pelé (768 goal), questi i cinque davanti a lui.