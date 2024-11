PASQUALE BRUNO

Sicuramente Pasquale Bruno è uno dei calciatori che ha fatto più discutere per il suo passato diviso tra Torino e Juventus. La sua fede calcistica, però, è sempre stata granata, come affermato dallo stesso difensore in un'intervista: "Tutti sanno che il mio cuore è granata. Tiferò Toro, ma non smetterò mai di ringraziare la Juventus perché mi ha consentito di giocare in uno dei club più importanti del mondo".