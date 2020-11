2020 cambia e in tempo di Covid si svilupperà e darà spazio ai propri spettatori non più dal vivo, ma attraverso una piattaforma streaming. Fra i volti noti che prenderanno parola per questo storico forum legato allo sviluppo del business finanziario nel mondo dello sport ci sono anche Andrea, presidente del Leeds e il super agenteL’incontro con Andrea Radrizzani, fondatore e presidente di Aser Ventures, di LiveNow e del Leeds sarà il 24/11 alle 17:30 (ora italiana) insieme a Pedro Pinto, fondatore di Empower Sports, e Scott O’Neill, Ceo di Harris Blitzer Sports Entertainment. Per quanto riguarda l’agente Mino Raiola, l’incontro avrà luogo giovedì 26 novembre., presentazioni, tavoli di lavoro e sessioni di domande e risposta che avranno luogo dal 23 al 27 novembre. Oltre 100 relatori di prima qualità da tutto il settore globale saliranno su un palco virtuale per discutere e confrontarsi sulle questioni più urgenti che riguardano il business dello sport, dagli effetti finanziari e le implicazioni della pandemia di Covid-19Lisa Baird – Commissioner, NWSLJonathan Barnett – Agente calcisticoSamuel Eto’o – Leggenda del calcio e presidente della “Samuel Eto’o Foundation”Assia Grazioli-Venier – Socio fondatore, Consiglio di amministrazione, Muse Capital & JuventusJuan Mata – Calciatore e co-fondatore di Common GoalAndrea Radrizzani – Presidente e fondatore, Aser VenturesMino Raiola – Agente calcisticoFatma Samoura – Segretario Generale, FIFAChristian Seifert – CEO, Deutsche FuβballLiga Javier Tebas – Presidente, LaLigaSharon Thorne – Global Chair, DeloitteLuis Vicente – Amministratore delegato, ELEVEN SPORTS