In Inghilterra non è così strano che i grandi campioni discutano il rinnovo fino all’ultimo giorno di contratto. In casa Arsenal preoccupa, e non poco, il caso Ramsey. La mega offerta per blindare il centrocampista gallese è già arrivata, ma il giocatore tentenna e non stupisce vedere i Gunners in fila per Herrera del Porto. Intanto Ramsey e il suo entourage strizzano l’occhio a Juve e Milan (sullo sfondo) ma anche alle dirette concorrenti Chelsea e Liverpool.



Al Manchester United c’è la folla di big potenzialmente in uscita: il corteggiamento della Juve al francese Martial parte da lontano ma può tornare di attualità se, come sembra, i Red Devils non faranno valere l’opzione per il rinnovo di contratto della punta. Oltre all’onnipresente Juve, anche Inter e Napoli seguono da vicino l’italiano Darmian che, dopo essere stato a un passo dai bianconeri in estate, continua a tifare per il ritorno in A. Difficile se non impossibile pensare a un portiere come quello di De Gea a zero (vicina la fumata bianca per il rinnovo) e allo spagnolo Mata.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, proibitivo strappare ora al Chelsea Fabregas, che è stato seguito dal Milan, ma si è innamorato del metodo Sarri e può restare a Londra. Uno scenario simile a quello di David Luiz, ai margini fino a pochi mesi fa e ora pronto a restare.