Il miglior Jamie Vardy di sempre? Non è quello della mitica stagione 2015/2016, quando con 24 reti in 35 presenze​ trascinò il suo Leicester al primo titolo storico titolo di Campione d'Inghilterra, probabilmente la più grande impresa sportiva degli ultimi anni: le Foxes possono tornare a sognare in grande, perché l'attaccante di Sheffield sta disputando la sua stagione più importante e prolifica da quando è professionista. All'alba dei 33 anni.



NUMERI DA RECORD, CITY SUPERATO - La squadra di Brendan Rodgers, dopo la vittoria di ieri sera contro il Watford griffata proprio dal suo centravanti e dal giovane e promettente Maddison, è infatti salita al secondo posto solitario della classifica, dietro solo al fantascientifico Liverpool di questa stagione: 35 punti, tre più della corazzata Manchester City, frutto di undici vittorie, due pareggi e due sole sconfitte. Trentacinque reti realizzate, il secondo miglior attacco della Premier, e solo 9 subite, la miglior difesa del campionato inglese: Vardy al momento è capocannoniere del torneo con 14 reti e tre assist, tre più di Abraham e quattro più di Aubameyang. Una prima parte di stagione da sogno.



MEGLIO CHE CON RANIERI - Le Foxes stanno infatti superando le gesta della straordinaria stagione di Claudio Ranieri: meglio che nella "stagione irripetibile" per il piccolo club delle East Midlands, dopo le prime quindici giornate di campionato, visto che quattro anni fa avevano collezionato 29 punti, frutto di 8 vittorie 5 pareggi e una sconfitta, con 29 gol fatti e 21 subiti e un primo posto condiviso col Manchester City di Manuel Pellegrini. Gran parte del merito va all'eroe del titolo, un uomo per cui gli anni sembrano non passare mai e che ha legato indissolubilmente il proprio nome alla città: Leicester torna a sognare il titolo, Vardy vuole entrare ancor di più nell'immortalità. Con questi numeri, nulla è precluso.



