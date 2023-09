Uno dei giocatori del momento in Serie A è Mateo Retegui, che nel 4-1 del suo Genoa contro la Roma ha segnato il suo terzo gol sei partite nel massimo campionato italiano. Oriundo italo-argentino, 'scoperto' da Roberto Mancini e convocato in Nazionale, dove poi è stato confermato anche da Luciano Spalletti, Retegui in questa prima fase del suo inserimento in Italia sta impressionando, per numeri e fame di gol. Retegui, classe 1999 proveniente dal Tigre, squadra con la quale ha realizzato 35 gol in 70 partite, si propone di seguire le orme dei grandi bomber argentini (oriundi compresi), che hanno fatto fatto gioire i tifosi italiani con i loro gol, in un passato più o meno recente. Di seguito vi proponiamo la classifica dei migliori marcatori argentini (compresi gli oriundi italo-argentini) nella storia della Serie A.



SCORRI PER VEDERE: I MIGLIORI 10 MARCATORI ARGENTINI DI SEMPRE IN SERIE A