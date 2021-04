. Il classico giocatore genio e sregolatezza, capace di far vedere cose fantastiche in campo, ma anche di inspiegabili follie fuori dal rettangolo verde, che sono costate al giocatore addirittura il carcere.Il giocatore ha giocato due scampoli di gara, contro Inter e Roma, e in entrambe ha peggiorato la sua condizione fisica. Arrivato in Italia durante la preparazione, aveva ammesso di sua sponte di aver bisogno di almeno 40 giorni per entrare in condizione fisica, e gli è bastato poco per fare diversi passi indietro. Il giocatore, infatti è fermo dal 3 Marzo, quando dopo la sfida contro i giallorossi ha nuovamente visto la sua situazione peggiorare, tanto da dover andare addirittura a Villa Stuart a curarsi.Kokorin dovrebbe tornare arruolabile per la sfida contro il Sassuolo, che la Fiorentina giocherà il 17 Aprile al Mapei Stadiumvisto che nonostante l’arrivo di un attaccante in rosa, di fatto l’unico giocatore che è sempre stato disponibile è stato Vlahovic. La società viola adesso spera di poter vedere l’ex Spartak Mosca in campo nelle ultime, delicate, sfide della stagione, per poter fra nascere finalmente un rapporto ancora mai sbocciato.